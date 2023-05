POL-EU: Zigaretten gestohlen

Zülpich (ots) - Ein bislang Unbekannter hob am 1. Juni 2022 zwischen 12.10 und 12.13 Uhr mit einer zuvor gestohlenen EC-Karte an einem Geldautomaten der Volksbank in Euskirchen in Zülpich einen vierstelligen Euro-Betrag ab. Im Anschluss erfolgten mehrere unberechtigte EC-Karten Einsätze in Filialen der Firma Netto. Wer kann Angaben zum Tatverdächtigen machen? Foto: https://polizei.nrw/fahndung/103991 Hinweise werden ...

