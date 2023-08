Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannte greifen zu - Frau bemerkt geöffneten Rucksack

Kaiserslautern (ots)

Als eine 58-Jährige am Mittwochnachmittag beim Einkaufen in einem Kleidungsgeschäft bemerkte, dass ihr Rucksack geöffnet war, war es bereits zu spät. Diebe hatten ihr Portemonnaie entwendet. Die Frau wurde von einer Mitarbeiterin beraten, als sie einen Ruck hinter sich wahrnahm. Kurz darauf stellte die 58-Jährige das Fehlen ihrer Geldbörse fest. Ob der Geldbeutel in diesem Moment im Geschäft gestohlen wurde oder bereits zuvor, ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen: Haben Sie am Mittwochmittag etwas Verdächtiges in der Innenstadt beobachtet? Sind Ihnen Personen aufgefallen, welche an einem fremden Rucksack hantiert haben? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, mit der Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 Kontakt aufzunehmen. |ksr

