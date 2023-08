Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schmierfinken gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht die Schmierfinken, die in den vergangenen Tagen in der Parkstraße am Werk waren. Hier beschmierten die Unbekannten unter anderem die Haustür eines Mehrfamilienhauses und hinterließen in roter Farbe ihr sogenanntes "Tag", also ihren Namensschriftzug.

Die Farbe lässt sich nicht einfach so entfernen, weshalb die Polizei wegen Sachbeschädigung ermittelt. Die Tatzeit liegt nach den bisherigen Ermittlungen zwischen Freitagabend, 22.15 Uhr, und Samstagmorgen, 8.35 Uhr. Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cri

