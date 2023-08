Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere Verkehrsunfälle - von Verursachern fehlt jede Spur

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht nach den Verursachern von zwei Verkehrsunfällen. Bei beiden entstand Sachschaden. Ersterer ereignete sich im Zeitraum von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen auf dem Betzenberg. Ein 46-Jähriger hatte seinen Transporter im St.-Quentin-Ring am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellt. Als er am folgenden Morgen wieder zu seinem Mercedes ging, sah er, dass sein Seitenspiegel beschädigt wurde. An diesem wurden grüne Farbanhaftungen festgestellt. Der zweite Verkehrsunfall ereignete sich im Bereich der Innenstadt. Hier parkte ein 22-Jähriger seinen BMW am rechten Fahrbahnrand der Ländelstraße. Während das Auto dort abgestellt war, im Zeitraum von 7 Uhr bis 18 Uhr stieß ein anderes Fahrzeug dagegen. Dabei wurde die Fahrzeugfront des BMW beschädigt. Die Verantwortlichen beider Unfälle fuhren weiter, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Zeugen, die die Unfälle beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2150 in Verbindung zu setzen. |ksr

