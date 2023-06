Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Aktionstag "Im besten Alter": Polizei Bremerhaven mit Infostand dabei

Der Alltag im Alter - Um dieses Thema geht es am kommenden Donnerstag, 8. Juni, bei einem Aktionstag in der Bremerhavener Innenstadt. Nicht nur ältere Mitmenschen, sondern alle Interessierten können hier Wissenswertes für das Leben im besten Alter erfahren und erfragen. Hierbei darf natürlich auch die Polizei Bremerhaven nicht fehlen.

Wie kann ich es verhindern Opfer von Betrügern zu werden und was ist eigentlich der Enkeltrick? Über diese und viele weitere Fragen informiert das Präventionsteam der Bremerhavener Polizei in der Zeit von 10 bis 17 Uhr an ihrem Stand im Hanse Carré.

Es gibt zahlreiche Informationsstände zu Themen wie beispielsweise digitale Medien, Energiesparen, Gesundheit, Verbraucherschutz und -recht und vieles mehr. Gerne unterstützen auch die anwesenden Sprachmittlerinnen und Sprachmittler.

Neben den über 30 Informationsständen wird es auf einer Aktionsfläche Vorführungen und Mitmachangebote geben. Über den gesamten Veranstaltungstag finden Vorträge und moderierte Präsentationen statt, die das Angebot der Ausstellenden abrunden.

Auch außerhalb solcher Aktionstage ist das Team der Präventionsabteilung bei Fragen und Anregungen rund um das Thema Kriminalprävention unter praevention@polizei.bremerhaven.de erreichbar.

