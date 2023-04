POL-CUX: Zeugenaufruf der Polizei Hemmoor

Polizeiinspektion Cuxhaven

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin

Am 13.04.2023, gegen ca. 14:50 Uhr, biegt die Fahrerin eines hellblauen PKW, von der Lamstedter Straße (B495) kommend, in die Otto-Peschel-Straße, in 21745 Hemmoor ab. Dabei übersieht sie eine den Kreuzungsbereich befahrende 32jährige Fahrradfahrerin. Es kommt zu einem Zusammenstoß zwischen PKW und Fahrrad. Hierbei stürzt die Fahrradfahrerin und verletzt sich dabei leicht. Nach kurzem Gespräch zwischen den Unfallbeteiligten entfernen sich beide vom Unfallort, ohne das es zu einer polizeilichen Unfallaufnahme kommt.

Die Polizei bittet um Hinweise bezüglich des beteiligten PKW sowie dessen Fahrzeugführerin.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Hemmoor (Telefon 04771/607-0) zu melden

