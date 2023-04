Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfälle auf der BAB27

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/BAB27. Am gestrigen Donnerstag (13.04.2023) kam es auf der BAB27 zu zwei Verkehrsunfällen. Gegen 14:40 Uhr befuhr ein 70-jähriger Bremerhavener die BAB27 in Richtung Cuxhaven. An der Anschlussstelle Bremerhaven-Überseehäfen wollte der Bremerhaven mit seinem VW Golf abfahren, kam aber aus bisher unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und kam im Sichtdreieck der Anschlussstelle zum Stillstand. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Für die Bergung des Fahrzeugs musste die Abfahrt gesperrt werden. Hierdurch kam es auf der Autobahn 27 zu stockendem Verkehr.

Gegen 16:30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem BMW die Autobahn in Richtung Cuxhaven. Nach dem Passieren der gesperrten Anschlussstelle Bremerhaven-Überseehäfen wechselte der Fahrer ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten vom Hauptfahrstreifen auf den Überholfahrstreifen und musste nach dem Fahrstreifenwechsel sofort verkehrsbedingt bremsen. Ein 23-jähriger Cuxhavener befand sich mit seinem Audi A3 auf dem Überholfahrstreifen und musste ebenfalls stark abbremsen, um ein Auffahren auf den BMW zu verhindern. Der hinter ihm fahrende Verkehrsteilnehmer konnte ebenfalls abbremsen, eine dahinter befindliche 46-jährge Cuxhavenerin bemerkte die Verkehrssituation jedoch zu spät und fuhr auf den Vorausfahrenden auf. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 4.500 Euro geschätzt. Der am Unfall beteiligte Fahrzeugführer des BMW setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer Hinweise zum Fahrzeugführer geben kann wird gebeten sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

