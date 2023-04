POL-CUX: Kontrolle des Schwerlastverkehrs auf der BAB27 - Schwerpunkt Erkennen technischer Mängel an Nutzfahrzeugen (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots) - Am 09.04.2023 kam es zwischen 00:00 und 10:56 Uhr am Bahnhof in Geestenseth zu Vandalismus durch bislang unbekannte Täterschaft. Dabei wurde ein Stromverteilerkasten beschädigt, ein Verkehrszeichen herausgezogen und abgestellte Fahrräder beschädigt. Die Schadenssumme wird auf 1.500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte unter 04706-9480 Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cuxhaven Presse- und ...

