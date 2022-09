Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Polizeimusikkorps spielt am 8. Oktober in Walzbachtal-Wössingen für das Hospiz-Projekt "Arista NORD"

Walzbachtal-Wössingen (ots)

Am Welthospiztag, Samstag, 8. Oktober 2022, spielt das Polizeimusikkorps Karlsruhe um 19.00 Uhr in der Böhnlichhalle in Walzbachtal-Wössingen für das in Bruchsal entstehende Bauprojekt "Hospiz Arista NORD".

Unter dem Motto "Die Mischung macht´s" wird das größte Polizeiorchester Deutschlands unter der Leitung seines Dirigenten Mario Ströhm ein vielfältiges musikalisches Programm präsentieren, wobei neben Instrumentalsolisten auch die beiden Sängerinnen, Susanne Kunzweiler und Nina Hirschler, sowie der Sänger Toni Bergsch, Akzente setzen werden.

Karten im Vorverkauf zum Preis von 13 Euro gibt es in der "Bücherecke" in Jöhlingen, außerdem per Mail unter karten@hospizfoerderverein.de oder telefonisch unter 07243 9454-270. An der Abendkasse beträgt der Eintritt 15 Euro.

