POL-CUX: Zeugenaufruf nach Vandalismus in Geestenseth

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven-Duhnen. Am Ostersonntag zwischen 13:00 und 19:00 Uhr brachen Unbekannte die Tür vom verschlossenen Spendenkasten in der Duhner Kapelle am Robert-Dohrmann-Platz auf und entwendeten den Inhalt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 150 EUR. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cuxhaven Presse- und Öffentlichkeitsarbeit KHK Uwe Sandrock Telefon: 04721/573-0 Werner-Kammann-Straße 8 27472 Cuxhaven ...

mehr