Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Meldungen aus dem Polizeikommissariat Geestland

Cuxhaven (ots)

Geestland/ OT Lintig - Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Samstag, den 08.04.2023, befahren Beamte des PK Geestland gegen 18:30 Uhr die Lintiger Straße in Geestland-Lintig. Dabei bemerken sie zwei Jugendliche auf einem E-Scooter, an dem kein vorgeschriebenes Versicherungskennzeichen angebracht ist. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs stellt sich heraus, dass kein gültiger Versicherungsschutz besteht. Während der Übergabe der Jugendlichen an die Erziehungsberechtigten stellt sich heraus, dass die Eigentümerin des E-Scooters die Fahrt womöglich gestattet hat. Dem jugendlichen Fahrzeugführer, sowie der Fahrzeugeigentümerin, erwarten nun jeweils Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

+++++

Geestland/ OT Langen - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Freitag, den 07.04.2023, gegen 18:30 Uhr, kontrollieren Beamte des PK Geestland in Langen einen Pkw der Marke Skoda. Bei der Kontrolle stellt sich heraus, dass die Haftpflichtversicherung des Skoda bereits seit mehr als drei Monaten erloschen ist. Die Beamten untersagen dem 34-jährigen Fahrzeugführer die Weiterfahrt und legen den Pkw noch vor Ort still. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell