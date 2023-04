Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemitteilung der Polizei Schiffdorf

Cuxhaven (ots)

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

In der Nacht von Karfreitag auf Ostersamstag beschädigten unbekannte Täter zwei Baustellenampeln auf der K 45 zwischen den Ortschaften Heerstedt und Lunestedt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro. Der Ausfall der Lichtzeichenanlage führte zu leichten Verkehrsbehinderungen am Ostersamstag. Das Polizeikommissariat Schiffdorf ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei (04706/9480) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell