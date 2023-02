PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Plakatwände beschmiert +++ Autofahrer mit und unter Drogen unterwegs +++ Ford touchiert und davongefahren +++ Blitzerreport

Hofheim (ots)

1. Plakatwände beschmiert,

Kelkheim, Eppenhain, Im Birkenfeld / Am Ackerbusch / Am Ochsenborn, Feststellung: 23.02.2023, 16.15 Uhr

(pa)Am Donnerstag wurden in Kelkheim Eppenhain mehrere Schmierereien an Plakatwänden festgestellt. In den Straßen "Im Birkenfeld", "Am Ackerbusch" und "Am Ochsenborn" waren unter anderem verfassungswidrige Symbole auf derzeit nicht beklebte Plakatwände geschmiert worden. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0.

2. Autofahrer mit und unter Drogen unterwegs, Hattersheim am Main, Okriftel, Rheinstraße, 23.02.2023, 23.20 Uhr

(pa)Nach einer Polizeikontrolle in Hattersheim Okriftel am Donnerstagabend muss ein Autofahrer nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Gegen 23.20 Uhr wurde in der Rheinstraße ein VW Bora einer Kontrolle unterzogen. Der Fahrer - ein 27-Jähriger aus Langen - zeigte dabei Anzeichen eines vorausgegangenen Drogenkonsums. Ein daraufhin durchgeführter Urin-Schnelltest schlug an und erhärtete den Verdacht, sodass der Autofahrer die Streife für eine ärztliche Blutentnahme zur Polizeidienststelle begleiten musste. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Tasche fanden die Beamten zudem entsprechende Drogen, was zur Folge hat, dass er sich nun neben dem Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln auch wegen des Vorwurfs von deren Besitz verantworten müssen wird.

3. Ford touchiert und davongefahren,

Eschborn, Am Stadtpfad, 22.02.2023, 08.00 Uhr bis 08.15 Uhr

(pa)In Eschborn kam es am Mittwochmorgen zu einer Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei nun nach Zeuginnen und Zeugen sucht. Die Fahrerin eines grauen Ford S-Max hatte ihren Wagen gegen 08.00 Uhr in der Straße "Am Stadtpfad" in einer Parkbucht auf dem Parkplatz der Post geparkt. Als sie einer Viertelstunde später zurückkam, musste die Autofahrerin feststellen, dass ihr Pkw einen frischen Schaden im Bereich der Beifahrerseite aufwies. Offenbar hatte ein anderes Fahrzeug den Ford - mutmaßlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver - gestreift. Statt sich um die Regulierung des angerichteten Schadens, dessen Höhe auf rund 3.000 Euro geschätzt wird, zu kümmern, war der oder die Verantwortliche unerkannt davongefahren. Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus ermittelt und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0.

4. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Mittwoch: Bundesstraße 8, Anschlussstelle Liederbach

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell