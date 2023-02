Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht mit Leichtverletzter Person in Traben-Trarbach

Traben-Trarbach (ots)

Am Morgen des 04.02.2023 kam es gegen 11:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Brückenstraße in Traben-Trarbach. Es handelt sich dabei um die Fußgängerzone.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen einem Fahrrad, das von der Moselstraße rechts in die Fußgängerzone abbog und einem Pkw, der die Fußgängerzone in Richtung der Moselstraße befuhr. Auf Grund des Zusammenstoßes stürzte der Fahrradfahrer und verletzte sich leicht am Bein. Am Fahrrad entstand Sachschaden. Nach dem Unfall entfernte sich der Pkw von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Bei dem Pkw soll es sich um einen dunklen Audi handeln.

Die Polizei Zell bittet mögliche Zeugen darum, sich bei zweckdienlichen Hinweise unter der Nummer 06542/9867-0 zu melden.

