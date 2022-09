Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Montag brach ein noch unbekannter Täter in eine Gaststätte mit Biergarten in der Wobachstraße in Bietigheim-Bissingen ein. Der Dieb verschaffte sich über die Getränke- und Essenausgabe Zutritt in das Innere. Hierbei wurde die Zapfanlage verbogen und erheblich beschädigt, so dass ein dreistelliger Sachschaden entstand. Gemäß den aktuellen Ermittlungen stahl der Täter zwei Getränkeflaschen im Wert von wenigen Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0 entgegen. Bereits vor zwei Wochen kam es zu einem Einbruch in dieselbe Gaststätte (siehe Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5306271). Ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten ist bislang eher auszuschließen.

