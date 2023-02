PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Pkw gestohlen +++ Mann nach Körperverletzungen festgenommen +++ Polizisten beleidigt und Widerstand geleistet +++

Hofheim (ots)

1. Pkw gestohlen,

Eschborn, Am Stadtpfad, Mittwoch, 22.02.2023, 01:00 Uhr bis 13:30 Uhr

(sun)Am Mittwoch entwendeten unbekannte Täter in Eschborn einen PKW. Ein 20-Jähriger hatte einen roten Opel Corsa zwischen 01:00 Uhr und 13:30 Uhr in der Straße "Am Stadtpfad" geparkt. Das Fahrzeug trug die Kennzeichen MTK-QY 809. Als der 20-Jährige zu seinem Pkw zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte dieses entwendet hatten. In dem Fahrzeug befanden sich zudem weitere Wertgegenstände. Insgesamt entstand durch den Diebstahl ein Schaden in Höhe von circa 5.000 EUR. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebebeten, sich bei der Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 zu melden.

2. Mann nach Körperverletzungen festgenommen, Schwalbach am Taunus, Mittwoch, 22.02.2023, 17:50 Uhr bis 21:00 Uhr

(wie) Am Mittwoch hat die Polizei in Schwalbach einen betrunkenen Mann nach mehreren Straftaten und Körperverletzungen in Gewahrsam genommen. Der 40-Jährige hatte zunächst am Marktplatz eine Frau angegriffen, die dort mit Freundinnen auf einer Bank saß. Nach anfänglichen Beleidigungen und Bedrohungen soll der Mann plötzlich zugeschlagen und die 43-Jährige verletzt haben. Eine Streife der Polizei nahm den 40-Jährigen vorläufig fest und klärte den Sachverhalt. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2,4 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft von der Dienststelle entlassen. Gegen 21:00 Uhr wurde die Polizei dann in die Thüringer Straße gerufen, da dort ein Mann in eine Wohnung eingedrungen war und einen anderen Mann getreten und bespuckt haben soll. In der Wohnung saß der schon bekannte 40-Jährige, der sich gewaltsam Zutritt verschafft hatte und die Örtlichkeit nicht verlassen wollte. Auch den Beamten gegenüber war er aggressiv und verweigerte jegliche Kooperation. Daher wurde er wieder festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in einer Zelle des Polizeigewahrsams untergebracht.

3. Polizisten beleidigt und Widerstand geleistet, Hofheim, Chinonplatz/ Zeilsheimer Straße, Mittwoch, 22.02.2023, 12:30 Uhr bis 13:45 Uhr

(wie) In Hofheim haben zwei Jugendliche am Mittwoch polizeiliche Maßnahmen gestört, Polizisten beleidigt und anschließend Widerstand geleistet. Beamte der Polizei Hofheim nahmen am Chinonplatz einen Verkehrsunfall auf, als sie immer wieder von zwei Jugendlichen in ihrer Amtsausübung gestört wurden. Die Jugendlichen tauchten mehrfach am Unfallort auf, zeigten den Beamten die Mittelfinger, machten weitere beleidigende Gesten und liefen dann wieder davon. Schließlich beendeten die Beamten die Störungen und nahmen die Jugendlichen fest. Die 14 und 15 Jahre alten Jugendlichen wurden mit zur Dienststelle genommen. Auch dort waren die Jugendlichen äußerst unkooperativ und wollten mit Gewalt die Dienststelle wieder verlassen. Daher mussten die Jugendlichen bis zum Eintreffen der Eltern gefesselt werden, wobei der 15-Jährige noch einen Beamten trat. Es wurden Strafanzeigen wegen Beleidigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung gefertigt. Im Anschluss übergaben die Beamten die beiden an die Erziehungsberechtigten.

4. Mehrere Fahrraddiebstähle,

Hofheim, Nordring, Ostpreußenstraße, Hattersheimerstraße, Donnerstag, 16.02.2023 bis Mittwoch, 22.02.2023 (sun)Von Donnerstag bis Montag wurden in Hofheim mehrere Fahrräder gestohlen. Am Montag bemerkte eine 52-jährige Frau, dass ihr grünes Damenrad der Marke Cube von ihrem Grundstück in der Hattersheimer Straße gestohlen worden war. Am Mittwoch wurde dann zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr ein gelbes Mountainbike der Marke Rockrider aus einem Garten in der Ostpreußenstraße in Hofheim-Marxheim gestohlen. Hierbei wurde der Dieb beobachtete und konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Das Fahrrad wurde den Besitzern wieder ausgehändigt. Zuletzt wurde zwischen 16:45 Uhr und 17:30 Uhr ein Fahrraddiebstahl von einem Parkplatz eines Discounters in der Straße "Nordring" festgestellt. Hierbei wurde ein schwarzes Damenrad des Modells Sport XT Wave entwendet. Der Gesamtwert der gestohlenen Fahrräder wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. Hinweise werden unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegengenommen.

5. Fahrräder von Schulgelände gestohlen, Eschborn, Dörnweg, Mittwoch, 22.02.2023 (sun)Am Mittwoch wurden in Eschborn zwei Fahrräder von einem Schulgelände im Dörnweg gestohlen. Die beiden Räder waren zwischen 08:00 Uhr und 13:30 Uhr an der Schule abgestellt worden. Bei dem ersten Rad handelt es sich um ein graues Trekkingrad der Marke Ideal. Außerdem ließen die Diebe auch den Fahrradhelm und das Schloss mitgehen. Das entwendete Rad soll einen Wert von circa 580 EUR gehabt haben. Zum selben Zeitraum wurde noch ein weiteres Rad von besagtem Schulgelände entwendet. Hierbei handelte es sich um ein Citybike, dessen Wert noch nicht genau beziffert werden konnte. Hinweise zu der Tat oder den Rädern bitte an die Rufnummer (06196) 9695 - 0.

