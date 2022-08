BPOLI L: Exhibitionist entblößt sich vor mehreren jungen Frauen im Leipziger Hauptbahnhof - Bundespolizei sucht die Geschädigten und weitere Zeugen

Leipzig, Schkeuditz (ots) - Viele Reisende verkürzen die Wartezeit bis zum Boarding auch mal mit einem kleinen Schläfchen. So auch ein 61-jähriger Leipziger gestern Abend im Wartebereich des Leipzig Flughafens, als er auf seinen Flug in die Türkei wartete. Der Mann war einer Streife der Bundespolizei Leipzig aufgefallen, da sie in seiner Umgebung starken Alkoholgeruch wahrnahmen. Die Beamten mussten bei ihren ...

mehr