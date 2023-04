POL-CUX: Erste Osterbilanz der Polizeiinspektion Cuxhaven

Cuxhaven (ots) - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr In der Nacht von Karfreitag auf Ostersamstag beschädigten unbekannte Täter zwei Baustellenampeln auf der K 45 zwischen den Ortschaften Heerstedt und Lunestedt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro. Der Ausfall der Lichtzeichenanlage führte zu leichten Verkehrsbehinderungen am Ostersamstag. Das Polizeikommissariat Schiffdorf ermittelt ...

