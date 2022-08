Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Automat aufgebrochen

Zella-Mehlis (ots)

In der Nacht zu Dienstag beobachtete ein Zeuge zwei bislang unbekannte Täter, die sich an einem Getränkeautomaten in der Peter-Haseney-Straße in Zella-Mehlis zu schaffen machten. Einer der Täter stand Schmiere, der andere brach den Automaten auf. Anschließend entwendeten die Langfinger Getränke im Wert von knapp 60 Euro. Laut Zeuge soll es sich um zwei männliche Jugendliche im Alter von ca. 16 Jahren gehandelt haben. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Suhler Polizei unter der Rufnummer 03681 369-0 entgegen.

