Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: E-Bike gestohlen

Gera (ots)

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen Schuppen in der Tschaikowskistraße 33 in Gera ein. Aus diesem entwendeten die oder der Täter ein hochwertiges E-Bike und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei Gera nahm die Ermittlung wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf und bittet Zeugen, welche Angaben zur Tat machen können, sich unter Tel.: 0365-8290 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell