Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Jugendliche entlarven Ladendieb

Bremerhaven (ots)

Dank des couragierten Handelns dreier Jugendlicher am vergangenen Freitagnachmittag, 2. Juni, konnte ein Ladendieb im Bremerhavener Stadtteil Lehe überführt werden.

In einem Verbrauchermarkt an der Hafenstraße beobachteten drei Freunde gegen 16 Uhr einen 22-jährigen Mann, wie er alkoholische Getränke unter seiner Kleidung verschwinden ließ. Dass sein Diebstahl nicht unbeobachtet blieb, bemerkte auch der Ladendieb und bot den drei Jungen noch Geld an, wenn sie seine Tat verschweigen würden. Doch davon völlig unbeirrt, meldeten die aufmerksamen Zeugen den Vorfall einer Mitarbeiterin des Marktes. Diese stoppte den Dieb und alarmierte die Polizei.

Die Polizei Bremerhaven bedankt sich ausdrücklich für das couragierte Handeln der Zeugen.

