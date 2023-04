Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Harsum - Fund eines leblosen Hundewelpen

Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Harsum (HGa) Am Abend des 28.03.2023 kam es am Stichkanal bei Harsum, am Ende der dortigen Bahngleise, zum Fund eines leblosen Hundewelpen. Dieser befand sich, zusammen mit mehreren Steinen und einem Kanister Scheibenreiniger, in einer leopardengemusterten Tasche, welche im Kanal trieb. Aufgrund des Verwesungszustandes des Hundekadavers kann davon ausgegangen werden, dass der Rüde bereits in dem Zeitraum vom 01.01.2023 bis 28.03.2023 verendete und in diesem Zeitraum ebenfalls im Kanal entsorgt wurde. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

