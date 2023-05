POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Kirkel (ots) - Am Donnerstag, den 25.05.2023 ereignete sich in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 17:30 Uhr in der Kaiserstraße in 66459 Kirkel-Neuhäusel ein Verkehrsunfall. Hierbei streifte ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem unbekannten Fahrzeug einen am Fahrbahnrand geparkten, blauen Renault Clio mit Saarbrücker Kreiskennzeichen und beschädigte den linken Bereich der Frontstoßstange. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der ...

