Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Pfefferspray versprüht - Zeugensuche

Am Samstagmorgen, gegen 03:20 Uhr meldete sich ein 36-jähriger Passant über den Polizeinotruf um mitzuteilen, dass er soeben in der Montfortstraße / Paulinenstraße mit Pfefferspray besprüht wurde. Seinen Angaben nach, sei er an einer streitenden Gruppe von 10 - 15 Personen vorbeigelaufen, als er Pfefferspray unter anderem in seine Augen abbekam. Hierdurch erlitt er eine schmerzhafte Reizung der Augen, welche einer medizinischen Behandlung bedurfte. Die verständigten Streifen des Polizeireviers Friedrichshafen konnten weder an der angegebenen Örtlichkeit eine streitende Personengruppe antreffen, noch in der näheren Umgebung feststellen. Das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 erbittet Zeugenhinweise zu der Personengruppe bzw. zu der Person, die das Pfefferspray versprühte. Diese Person könnte möglicherweise mit einer grauen Jogginghose und einem schwarzen Oberteil bekleidet gewesen und von einer jungen Frau mit weißem Oberteil begleitet worden sein.

Friedrichshafen

Personen missachten Platzverweis und greifen Polizeibeamte an

Vor einer Gaststätte in der Eckenerstraße / Montfortstraße machten am Samstagmorgen, gegen 04:00 Uhr mehrere alkoholisierte Personen durch ihr lautes und ungezügeltes Verhalten auf sich aufmerksam. Zumindest ein 32-jähriger aus dem Landkreis Konstanz soll zuvor wegen seiner übermäßigen Alkoholisierung der Gaststätte verwiesen worden sein. Den erteilten Platzverweisen der Polizei leistete er keine Folge. Als er in Gewahrsam genommen werden sollte, mischte sich ein 35-jähriger, ebenfalls aus dem Landkreis Konstanz stammender Mann ein und griff die Beamten mit Faustschlägen an. Unter anderem mittels des Einsatzes von Pfefferspray gelang es die beiden Personen in Gewahrsam zu nehmen. Beide Personen wehrten sich gegen die unumgänglichen präventiv-polizeilichen Maßnahmen, indem sie um sich traten und vehement Gegenwehr leisteten. Hierbei zogen sich die eingesetzten Polizeibeamten leichte Verletzungen in Form von Prellungen und Schürfwunden zu. Nach der Gewahrsamnahme der beiden Männer, kehrte ein 44-jähriger Mann aus Friedrichshafen zurück an die Örtlichkeit, obwohl ihm dies zuvor aufgrund seines Verhaltens untersagt worden war. Da auch er auf gutes Zureden und mehrfaches Wiederholen und erläutern des Platzverweises nicht reagierte, kam er ebenfalls in Gewahrsam. Dabei bespuckte und beleidigte er die Polizeibeamten. Die Beamten leiteten gegen alle drei Personen Ermittlungsverfahren ein.

