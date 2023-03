Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person

Schwerin (ots)

Zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls am 09.03.2023 gegen 16:35 Uhr parkte am Rand des Gehwegs in der Hamburger Allee in Schwerin ein Transporter. Die 82-jährige russische Fußgängerin passierte das Fahrzeug fahrerseitig und ging danach hinter dieses. In dem Moment setzte der 25-jährige syrische Fahrzeugführer seinen Transporter zurück und überrollte dabei die Fußgängerin. Diese erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und verstarb kurz darauf im Krankenhaus. Zur Ermittlung des Unfallherganges wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft die Dekra eingesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

