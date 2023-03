Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Betäubungsmittel gefunden

Ludwigslust (ots)

Am Dienstagabend, 07.03.2023, informierte ein Hinweisgeber gegen 21:50 Uhr die Polizei darüber, dass in einem Zimmer einer Gemeinschaftsunterkunft in Ludwigslust Betäubungsmittel konsumiert werden. Durch die eingesetzten Beamten konnte das entsprechende Zimmer ausfindig und in der weiteren Folge der 22-jährige syrische Nutzer angetroffen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten die Beamten Marihuana in einem Gesamtgewicht von fast zwei Kilogramm finden und beschlagnahmen. Der 22-jährige Syrer wurde vorläufig festgenommen. Am heutigen Mittwoch folgte die Stellung eines Haftantrages durch die Staatsanwaltschaft Schwerin in dessen Folge ein Richter des Amtsgerichtes die U-Haft anordnete. Mitarbeiter der Polizei verbrachten den 22-Jährigen anschließend in eine JVA. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

