Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl.

Lippe (ots)

Einer Frau wurde im Juli 2022 beim Einkauf in einer Aldi-Filiale in Lügde die Geldbörse samt Inhalt entwendet. Im Anschluss daran hoben Unbekannte mit der gestohlenen Zahlungskarte an einem Geldautomaten in der Bahnhofstraße in Lügde Bargeld ab. Bei dieser Ausführung wurde eine Tatverdächtige von den Überwachungskameras aufgenommen. Mit Bildern der Überwachungskamera fahndet die Polizei nach der Tatverdächtigen. Fotos der Unbekannten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/109409

Wer Hinweise auf die Frau geben kann oder weitere sachdienliche Hinweise (z. B. Begleitpersonen, Fahrzeuge etc.) hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 6 unter 05261 9330.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell