POL-LIP: Lügde. Junge auf Fahrrad durch Verkehrsunfall leicht verletzt.

Im Einmündungsbereich Hintere Straße / Mühlenstraße ereignete sich am Montagmittag (03.07.2023) ein Verkehrsunfall, bei dem ein 8-jähriger Radfahrer leichte Verletzungen erlitt. Eine 63-Jährige aus Lügde war gegen 11:50 Uhr mit ihrem Ford S-Max auf der Hinteren Straße unterwegs und beabsichtigte nach links in die Mühlenstraße abzubiegen. Aufgrund der schlechten Einsicht in die Straße fuhr sie langsam und weit rechts auf der Fahrbahn in den Einmündungsbereich ein. Zur gleichen Zeit fuhr der Junge aus Lügde mit seinem Fahrrad auf der Mühlenstraße in Richtung Hintere Straße und prallte gegen den Ford. Er stürzte auf die Straße und wurde dabei leicht verletzt. Die 63-Jährige leistete umgehend Erste Hilfe bis ein Rettungswagen eintraf und den Jungen im Anschluss vorsorglich in ein Krankenhaus brachte. Die Erziehungsberechtigten des Kindes erschienen vor Ort und kümmerten sich nach der Unfallaufnahme um die Sicherung des Fahrrads. Es entstand an beiden Fahrzeugen insgesamt ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro.

