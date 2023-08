Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Fußgänger torkelt auf die Straße

Am Freitagabend, gegen 22:00 Uhr kam es in der Georgstraße zu einem Zusammentreffen eines mutmaßlich stark alkoholisierten Fußgängers mit einem Pkw. Der 23-jährige Fußgänger soll hierbei vom Gehweg auf die Fahrbahn getorkelt sein, wo es beinahe zur Kollision mit dem vorbeifahrenden Pkw eines 23-jährigen Mannes aus Wangen kam. Nach einer Vollbremsung und Ausweichmanöver des Pkw kam es zwischen den beiden Männern zu einem Streitgespräch und einem Gerangel, in dessen Verlauf beide zu Fall kamen. Im Zuge dieser Auseinandersetzung erlitten sie jeweils leichte, jedoch sichtbar blutende Verletzungen, welche durch den Rettungsdienst behandelt wurden. Die eintreffenden Polizeibeamten nahmen den torkelnden 23-jährigen Fußgänger unter erheblichem Widerstand in polizeilichen Gewahrsam. Während der folgenden Blutentnahme und bis zur Einlieferung in ein Krankenhaus wehrte sich der Mann körperlich gegen diese Maßnahmen indem er vergeblich versuchte die Polizisten zu treten und zu beißen. Zudem beleidigte er die Beamten fortwährend. Gegen ihn leitete die Polizei mehrere Ermittlungsverfahren ein. Die Ermittlungen zu den konkreten Geschehensabläufen dauern an.

Wangen

Senior erliegt seinen schweren Verletzungen

Der 84-Jährige, der am Donnerstag von seinem Auto überrollt wurde (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5588433), ist am Freitagnachmittag seinen schweren Verletzungen erlegen.

