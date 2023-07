Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(GP)(HDH)(UL) Region - Unwetter in der Region

Herabgefallene Äste und umgestürzte Bäume führten von Dienstag auf Mittwoch zu Behinderungen in der Region.

Ulm (ots)

Zwischen 22 Uhr und 0.30 Uhr registrierte die Polizei etwa 120 unwetterbedingte Notrufe in der Region. Den Schwerpunkt bildete der Landkreis Biberach. Vorrangig beschäftigten herabgefallene Äste, umgestürzte Bäume die Einsatzkräfte. Zeitweise waren Abschnitte der B30 zwischen Ulm und Unteressendorf nicht befahrbar und mussten freigeräumt werden. In Ulm-Jungingen schlug gegen 23.30 Uhr ein Blitz im Dach eines Hauses ein. Die 14 Bewohner konnten ihre Wohnungen unverletzt verlassen. Um die Glutnester zu bekämpfen, musste die Feuerwehr das Dach stellenweise öffnen. Die Bewohner konnten in der Nacht nicht mehr in ihre Wohnungen zurück. Ersten Schätzungen dürfte sich der Sachschaden auf etwa 100.000 Euro belaufen.

