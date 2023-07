Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Hermaringen - Radfahrer verletzt

Am Dienstag kam es in Hermaringen zu einem Unfall mit einem Pedelec-Fahrer.

Ulm (ots)

Gegen 8.30 Uhr war eine 61-Jährige in der Kronenstraße unterwegs. Ein Radler fuhr ebenfalls in der Kronenstraße in gleicher Richtung. Auf Höhe der Einmündung zur Friedrichstraße übersah die Kia-Fahrerin wohl den 85-Jährigen auf dem Pedelec. Sie fuhr dem Radler hinten auf. Der stürzte und erlitt dabei leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei Giengen nahm den Unfall auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

