Ulm (ots) - Gegen 20.30 Uhr teilte eine Zeugin der Polizei mit, dass in Giengen in der Heidenheimer Straße ein Betrunkener in sein Auto gestiegen und in Richtung Planiestraße weggefahren sei. Die Polizei suchte nach dem Renault und sah das Fahrzeug wenig später in der Riedstraße. Die Polizisten trafen den ...

