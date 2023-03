POL-PDNR: Kleinkind sperrt Mutter auf den Balkon

Bad Hönningen (ots) - Am Freitagabend wurde ein 21-jähriger Mann aus Bad Hönningen mit seinem E-Scooter in der Straße Am Hohen Rhein kontrolliert. Da sich bei dem Mann Hinweise auf zurückliegenden Drogenkonsum ergaben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Anzeigen wurden eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 ...

