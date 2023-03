POL-PDNR: Führen eines E-Scooters unter DRogeneinfluss

Vettelschoß (ots) - Am Freitagmittag kontrollierten Linzer Polizeibeamte einen 27-jährigen Pkw-Fahrer aus Niederbreitbach in der Michaelstraße. Im Rahmen der Kontrolle stellten sie drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und untersagten die Weiterfahrt. Den Mann erwarten nun ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein ...

