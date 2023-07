Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Bei Unfallaufnahme eingeschlafen

Am Dienstag verursachte eine übermüdete Autofahrerin in Herbrechtingen einen Unfall.

Ulm

Gegen 9 Uhr war eine 34-Jährige auf der B19 von Giengen in Richtung Herbrechtingen unterwegs. Auf Höhe der Daimlerstraße wartete ein 40-jähriger Roller-Fahrer an einer roten Ampel. Die Frau fuhr mit ihrem Opel dem stehenden Roller hinten auf. Der 40-Jährige erlitt dadurch leichte Verletzungen. Rettungskräfte waren nicht erforderlich. Die Polizei Giengen stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass die Frau offensichtlich übermüdet war. Die Frau stieg bei der Kontrolle in ihr Auto um die Fahrzeugpapiere zu holen. Kurz später stellten die Polizisten fest, wie die 34-Jährige auf dem Fahrersitz saß und offensichtlich während der Unfallaufnahme einschlief. Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2.500 Euro. Beide Fahrzeuge bleiben fahrbereit.

Hinweis der Polizei:

Übermüdung kann zu Sekundenschlaf führen. Dadurch drohen Unfälle mit schweren Folgen für die Fahrer und Dritte. Deshalb drohen den Verursachern auch hohe Strafen. Die Polizei rät daher, vor Fahrtantritt ausreichend zu schlafen, regelmäßige Pausen einzulegen oder Parkplätze für kurze Bewegungen zu nutzen und den Kreislauf so in Schwung zu halten.

