Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 36-Jähriger landete gleich zweimal im Polizeigewahrsam

Wipperfürth (ots)

Gleich zweimal verbrachte am Dienstag (1. August) ein 36-Jähriger aus Wipperfürth einige Stunden im Polizeigewahrsam. Zunächst hatte ein Zeuge der Polizei kurz vor zwölf Uhr gemeldet, dass ein Mann an der Bundesstraße in Egerpohl Scheiben einer Bushaltestelle einschlage. Die Polizei konnte vor Ort den stark alkoholisierten 36-Jährigen antreffen. Dieser gab sofort zu, dass er die Scheiben eingeschlagen habe. Weil er ankündigte, auch die noch intakten Scheiben zerstören zu wollen und sich nicht beruhigen ließ, nahmen die Polizisten ihn in Gewahrsam. Gegen 18.30 Uhr war er so weit ausgenüchtert, dass er aus dem Gewahrsam entlassen werden konnte.

Zwei Stunden kam es zu einem erneuten Einsatz mit dem 36-Jährigen, weil er in der Bahnstraße Passanten anpöbelte. Der Mann hatte zwischenzeitlich seinen Alkoholpegel wieder deutlich erhöht. Nach einem Platzverweis pöbelte er wenig später am Kölner-Tor-Platz erneut Passanten an, weshalb er die restlichen Stunden des Tages erneut im Polizeigewahrsam verbrachte.

