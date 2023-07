Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verwahrloster Hund in Obhut genommen

Rudolstadt (ots)

Am Samstagvormittag meldete eine Passantin in der Theodor-Neubauer-Straße eine männliche Person, die einen Hund mit sich führt, welcher offensichtlich in einem verwahrlosten und gesundheitlich schlechten Zustand ist. Der Hund sehe so schlimm aus, dass man dem Mann bereits angeboten habe, den Hund vor Ort abzukaufen, was dieser jedoch ablehnte. Nachdem eine Streifenbesatzung entsendet wurde, stellten die Beamten fest, dass der Hundehalter sich mittlerweile in den Netto-Markt in der Theodor-Neubauer-Straße begeben hatte. Seinen Hund hatte er hierzu ordnungsgemäß mit einem Handyladekabel an der Dachrinne des Marktes gesichert. Es handelte sich um einen weniger als katzengroßen Toy-Terrier mit mehreren sichtbaren Verletzungen und gänzlich ohne Fell. Aufgrund des alarmierenden Zustands des Tieres wurde das örtliche Tierheim informiert, wo sowohl das Tier als auch der Hundehalter bereits bekannt waren. Eine Mitarbeiterin des Veterinäramtes kam schließlich vor Ort und nahm den Hund in Obhut. Der Hundehalter, ein 35-jähriger Mann aus Rudolstadt, erhob keinen Einspruch und bekam einen Platzverweis ausgesprochen. Der Hund soll nun im Tierheim wieder aufgepäppelt werden.

