Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Linienbus und drei verletzten Personen

Rudolstadt (ots)

Am Freitagmittag kam es an der Ankerwerkskreuzung zu einem Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen. Ein Linienbus befuhr die Herbert-Stauch-Straße von Saalfeld kommend und fuhr aus Unachtsamkeit auf der Linksabbiegerspur in Richtung Schaala auf einen vor ihm haltenden Pkw auf. Während beide Fahrer unverletzt blieben, erlitten eine 10-jährige Mitfahrerin im Pkw sowie 2 Fahrgäste des Busses leichte Verletzungen. Zwei der drei Verletzten wurden zur weiteren ärztlichen Behandlung in die Thüringenklinik verbracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell