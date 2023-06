Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Möglicher Wucher nach erledigten Bauarbeiten

Gabe Gottes (ots)

Am gestrigen Tage wurde die Polizei gegen 13:45 Uhr über eine mögliche Betrugshandlung durch mehrere Tatverdächtige informiert. Vier männliche Personen im Alter von 29 bis 51 Jahren verrichteten Instandsetzungsarbeiten bei einem Haus in der Ortslage Gabe Gottes. Danach konfrontierten sie die Hausbesitzer mit einer übermäßigen Geldforderung von mehreren Tausend Euro. Die Geschädigten verwiesen darauf, nicht so viel Geld vor Ort zu haben. Aus diesem Grund fuhren die Tatverdächtigen gemeinsam mit dem Geschädigten zu einer Sparkasse. Die Ehefrau des Geschädigten rief in dieser Zeit die Polizei um Hilfe. Die Polizisten konnten noch vor dem Eintreffen an der Sparkasse die Personen anhalten und kontrollieren. Die Männer im Alter von 29 bis 51 Jahren müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

