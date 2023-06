Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zu zweit auf einem Fahrrad verunfallt

Ranis - Pößneck (ots)

Am gestrigen Tage bekam die Polizei gegen 12:40 Uhr die Meldung über einen Unfall zweier Personen, welche auf einem Fahrrad unterwegs waren. Der Unfallort war zwischen Ranis und Pößneck. Der 15-jährige Radfahrer nahm einen 15-Jährigen auf der Mittelstange des Rades mit. Der Fuß des "Beifahrers" verfing sich in dem Vorderrad und es kam zum Sturz der beiden Personen. Bei diesem wurde einer der 15-Jährigen schwer verletzt und wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der andere Unfallbeteiligte verletzte sich ebenfalls und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. An dem Fahrrad entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell