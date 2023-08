Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Autofahrer nach Unfall mit Fahrradfahrerin gesucht

Waldbröl (ots)

Nach einem Unfall am Montagabend (31. Juli) mit einer leichtverletzten Radfahrerin in Waldbröl-Hermesdorf sucht die Polizei nach einem Autofahrer, der sich von der Unfallstelle entfernt hat. Die 15-jährige Radfahrerin hatte gegen 19.30 Uhr die Hauptstraße in Richtung Denklingen befahren und dabei den linksseitig gelegenen Geh- und Radweg genutzt. Als sie die Parkplatzzufahrt des Lidl-Marktes passierte, kam es zu einer leichten Kollision mit einem blauen PKW, der gerade den Parkplatz verlassen wollte. Die 15-Jährige stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer erkundigte sich kurz nach dem Befinden der Verletzten, sammelte Bruchstückes seines beschädigten Kühlergrills ein und fuhr ohne seine Personalien anzugeben fort. An dem Auto war ein Gummersbacher Kennzeichen angebracht. Der Fahrer war etwa 1,8 Meter groß, hatte eine schlanke Figur mit gut erkennbarem Bauch, kurze hellgraue Haare und eine dunkelblaue Jogginghose an. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell