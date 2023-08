Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mehrere Motorsägen bei Einbruch erbeutet

Reichshof (ots)

Bei einem Firmeneinbruch in Reichshof-Wildbergerhütte haben Unbekannte am vergangenen Wochenende drei Motorsägen der Marke Stihl erbeutet. Zwischen 15 Uhr am Samstag (29. Juli) und acht Uhr am Montag zerstörten die Täter eine Fensterscheibe in einem Rolltor einer Firma an der Siegener Straße. Durch das Loch konnten sie in das Gebäude hineingreifen und flüchteten mit drei Motorsägen, die sie auf diese Weise erreichen konnten.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell