Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Festnahme einer Intensivstraftäterin aus Euskirchen

Euskirchen (ots)

Nach einem Raub in einer Wohnung in der Danzinger Straße in Euskirchen vom 20. Oktober (14 Uhr) hat die Polizei Euskirchen am vergangenen Freitag (28. Oktober) nach Ermittlungen eine 35-jährige Frau aus Euskirchen festgenommen.

Die zuständige Staatsanwaltschaft Bonn hatte gegen die Intensivstraftäterin, die in der Vergangenheit mehrfach kriminalpolizeilich durch Eigentumsdelikte in Erscheinung getreten ist, einen Untersuchungshaftbefehlt erlassen.

Eine Richterin des Amtsgerichts Euskirchen vollstreckte diesen noch am gleichen Freitag.

Die Frau wurde einer Justizvollzugsanstalt überführt.

