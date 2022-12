Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Schule - Drei unbekannte Täter flüchtig

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 28.12.2022:

Schwalmstadt-Ziegenhain

Einbruch in Schule

Tatzeit: Sonntag, 25.12.2022, 16:15 Uhr

Am Sonntagnachmittag, 25.12.2022, brachen Unbekannte in ein Schulgebäude im Fünftenweg in Schwalmstadt-Ziegenhain ein. Zeugen hatten den Vorgang beobachtet und wenig später die Polizei verständigt. Laut Zeugenaussagen soll es sich bei der Tatausführung um drei unbekannte Täter gehandelt haben.

Die unbekannten Täter hatten hierzu eine Glasscheibe am Hintereingang des Schulgebäudes eingeschlagen und sich somit unberechtigt Zutritt zum Objekt verschafft. Im Innenbereich gelangten die unbekannten Täter an tatorteigenes Werkzeug, mit welchem sie erfolglos versuchten in separat verschlossene Büroräume im Erdgeschoss einzudringen. Da dies offenkundig nicht gelang, verließen die unbekannten Täter nach kurzer Zeit das Objekt wieder und flüchteten in unbekannte Richtung. Laut Zeugenaussagen soll einer der drei Täter ca. 1,80 m groß gewesen sein. Nähere Angaben zu den Tätern konnten nicht gemacht werden.

Ob die unbekannten Täter tatsächlich Gegenstände entwendeten, konnte durch die Geschädigten noch nicht angegeben werden und befindet sich noch in der Abklärung.

Durch die Tat entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 800,- EUR.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Breitenbach, PHK

-Pressesprecher-

