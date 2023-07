POL-KN: (Radolfzell, L220, Lkr. Konstanz) Unbekannte Frau schlägt 11-Jährigen - Polizei sucht Zeugen (02.07.2023)

Böhringen (ots) - In der Nacht auf Montag hat ein unbekannter Täter versucht, in ein Lebensmittelgeschäft in der Bodenseestraße einzubrechen. Gegen drei Uhr warf der Unbekannte mehrfach einen Stein gegen den Metallrahmen der Tür am Seiteneingang, wodurch die Doppelverglasung in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Nachdem der Inhaber durch den Lärm aufwachte und ...

mehr