Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Fußgängerin bei Unfall auf der Riedstraße verletzt (30.06.2023)

Konstanz (ots)

Verletzungen erlitten hat eine Fußgängerin bei einem Unfall auf der Riedstraße am Freitagnachmittag. Eine 21 Jahre junge Frau überquerte die Fahrbahn ohne auf den Verkehr zu achten und stieß dabei mit einem VW Passat eines 19-Jährigen zusammen, der auf der Riedstraße in Richtung Radolfzeller Straße fuhr. Die Frau verletzte sich bei der Kollision. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Am Auto entstand geringer Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell