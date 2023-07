POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht - weißen Suzuki Swift auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes angefahren (30.0.62023)

Singen, B33 (ots) - Ein Auto ist auf der Bundesstraße 33 am Freitagabend auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten und in die Leitplanke geprallt. Gegen 18.40 Uhr war ein 57-jähriger Volvo-Fahrer auf der B33 vom Autobahnkreuz Hegau kommend in Richtung Konstanz unterwegs. Auf Höhe der Behelfsausfahrt Beuren ...

mehr