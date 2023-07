Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, B33, Lkr. Konstanz) Auto gerät auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und prallt in Leitplanke (30.06.2023)

Singen, B33 (ots)

Ein Auto ist auf der Bundesstraße 33 am Freitagabend auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten und in die Leitplanke geprallt. Gegen 18.40 Uhr war ein 57-jähriger Volvo-Fahrer auf der B33 vom Autobahnkreuz Hegau kommend in Richtung Konstanz unterwegs. Auf Höhe der Behelfsausfahrt Beuren an der Aach kam der Wagen aufgrund Aquaplaning ins Schleudern und touchierte in der Folge die Mittelschutzplanke ehe der Volvo entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Der 57-Jährige blieb unverletzt. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Die Höhe des Schadens an den vier betroffenen Elementen der Leitplanke schätzte die Polizei auf rund 7.000 Euro.

