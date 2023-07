Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen

Lkr. SBK) - Unfall mit verletzter Person nach Fehler beim Abbiegen

Villingen-Schwenningen / Lkr. SBK (ots)

Samstag ist es bei Tuningen zu einem Unfall mit zwei verletzten Personen gekommen. Gegen halb zwei befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Hyundai die L 429 aus Schura kommend in Richtung Tuningen. Eine 47-jährige Toyota-Fahrerin befuhr die L 429 aus Richtung Tuning kommend und wollte in die Einmündung zur Kreisstraße 5701 in Richtung Warmberger Hof abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Hyundai und es kam beim Abbiegen zum Zusammenstoß. Dadurch kam der Hyundai von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Durch den Zusammenstoß wurden der 58-Jährige und die 47-Jährige leicht verletzt. Der 58-Jährige wurde zur Behandlung in ein Klinikum eingeliefert. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 13.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell