Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen

Lkr. SBK) - 20.000 Euro Gesamtschaden nach Unfall mit Bus

Villingen-Schwenningen / Lkr. SBK (ots)

Freitagnachmittag ist es in Villingen zu einem Unfall mit hohem Sachschaden gekommen. Gegen 16:15 Uhr bog eine 29-jährige Busfahrerin mit einem Reisebus von der Sebastian-Kneipp Straße kommend, in die Peterzeller Straße ein. Hierbei schwenkte das Heck des Buses aus und streifte einen an der Ampel stehenden VW-Golf. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Die 29-jährige Busfahrerin und der 40-jährige Golf-Fahrer wurden durch den Zusammenstoß nicht verletzt.

